Pressemeldung der Polizei Daun vom 30.03.2021

03.2021, 11.30 Uhr bis 12.00 Uhr



Eine Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug auf dem Lidl-Parkplatz in der ersten Parkbucht links neben dem Eingang. Als sie nach kurzer Zeit zum PKW zurückkam, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der hinteren linken Fahrzeugseite fest. Offensichtlich war ein unbekannter Fahrzeugführer beim Einparken gegen ihr Auto gefahren. Der Fahrer flüchtete anschließend vom Unfallort. Die Polizei Gerolstein such Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Weiterer Unfallverursacher flüchtig



Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße,



Zeit: 29.03.2021, 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr



Ein Autofahrer stellte seinen PKW auf dem Parkplatz des Edeka- Marktes in der Sarresdorfer Straße ab. Nach Rückkehr erkannte der Mann einen Unfallschaden am Radkasten hinten rechts. Dies musste während seiner Abwesenheit passiert sein. Der Unfallverursacher flüchtete auch in diesem Fall vom Unfallort. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen des Herganges, 06591-95260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



