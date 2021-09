Pressemeldung der Polizei Daun vom 29.09.2021

09.2021, 05.30 Uhr bis 15.00 Uhr



Die Besitzerin eines PKW Ford Fiesta hatte das Auto am frühen Morgen auf dem Parkplatz des HIT-Marktes geparkt. Am Nachmittag stellte sie fest, dass Unbekannte das Fahrzeug beschädigt hatten. Es waren auf der Beifahrerseite insgesamt vier tiefe Kratzer im Lack festzustellen. Der Verursacher hatte hierzu einen wohl spitzen Gegenstand genutzt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Polizeiinspektion Daun



