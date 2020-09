09.2020, 20.35 Uhr



Ein 19 Jahre alter Autofahrer war mit seinem PKW von Wiesbaum in Richtung Hillesheim unterwegs. Im Streckenverlauf kam ihm, seinen Angaben zufolge, plötzlich ein unbekanntes Fahrzeug auf seiner Straßenseite entgegen. Der junge Autofahrer wich aus, kollidierte anschließend jedoch mit einem Baum. Bei diesem Zusammenstoß verletzte er sich leicht. Sein 22 Jahre alter Beifahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand Sachschaden. Der mögliche Verursacher flüchtete. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



