Pressemeldung der Polizei Daun vom 29.06.2021

In der Nacht von Sonntag, 27.06. auf Montag, 28.06.2021 kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Computerfachgeschäft in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein.

Der oder die Täter hinterließen am Tatort ein blau – weißes Fahrrad der Marke „Motobecane“ und einen Spaten.

Wer kann Hinweise zum Tathergang und/oder zu den Gegenständen geben? Hinweise bitte Polizei Daun, 06592-96260



Ereignis: Einbruch in Grillhütte



Ort: Sassen, Im Forst



Zeit: 22.06.2021 bis 28.06.2021



Unbekannte Täter brachen in die Grillhütte der Ortsgemeinde Sassen ein und entwendeten dort diverse Gegenstände. Den Zutritt verschafften sich der oder die Täter, indem sie ein rückwärtiges Fenster beschädigten. Laut Angaben ist dabei ein Schaden in vierstelliger Höhe entstanden. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260



