Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer aus Köln, der auf der L 16 von Densborn nach Meisburg unterwegs war, kollidierte dort mit einem querenden Stück Rehwild und kam zu Fall. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden.



Ereignis: Diebe stehlen Geldbörse, Korrektur!!



Ort: Gillenfeld, In der Dörrwies



Zeit: 22.08.2020, 13.00 Uhr bis 13.30 Uhr



Korrektur der Meldung:



Tatzeit war nicht, wie zunächst gemeldet, der 24.08.2020. Die Tat fand bereits am Samstag, 22.08.2020, statt!!



Unbekannte Diebe nutzten die Abwesenheit des Fahrers eines Transporters, der in der Dörrwies, Gillenfeld, kurzzeitig abgestellt wurde. Der Mann hatte seinen Geldbeutel im Innenraum abgelegt und sich vom Fahrzeug abgewandt. Diesen Moment nutzten Unbekannte um die Geldbörse zu entwenden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, 06592-96260.



