Pressemeldung der Polizei Daun vom 26.05.2021

05.2021, 16.00 Uhr bis 25.05.2021, 15.00 Uhr



Unbekannte Täter entwendeten zwei Bienenvölker mitsamt ihrem Zuhause. Der Tatort befindet sich in der Nähe des Uersfelder Sportplatzes. Offensichtlich kannten sich die Personen mit dem Umgang des Diebesgutes aus. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Versuchter Diebstahl



Ort: Hillesheim, Kölner Straße



Zeit: 25.05.2021, 14.25 Uhr



Am gestrigen Dienstagnachmittag versuchte ein dreister Dieb die Geldbörse aus der Handtasche einer Frau zu entwenden. Tatort war der Parkplatz des Lidl-Marktes in Hillesheim. Während eine 30-Jährige auf der Fahrerseite ihres PKW stand, versuchte der Täter zunächst unbemerkt die Beifahrertür zu öffnen und die Geldbörse aus der im Innenraum befindlichen Handtasche zu entwenden. Jedoch wurde die Frau darauf aufmerksam und schrie sofort laut auf. Der Mann ließ die Geldbörse fallen und flüchtete sogleich in Richtung Ortsmitte. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 50 Jahre alten Mann, südländisches Aussehen, graues Haar und von kräftiger Statur, gehandelt haben. Er sei mit blauer Jeanshose und blauem Pullover oder Hemd bekleidet gewesen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Polizeidirektion Wittlich