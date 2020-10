10.2020, 20.15 Uhr



Ein 50-Jähriger aus dem Kreis Wittlich befuhr am Mittwochabend die L 46 mit seinem Motorrad von Gemünden in Richtung Weiersbach. Aus noch ungeklärter Ursache kam der Mann plötzlich nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Zweirad entstand Sachschaden.



Ereignis: Unbekannte entsorgen Elektroschrott



Ort: Kelberg und Neichen



Zeit: 22.10.2020



Vermutlich ein und derselbe Täter entsorgte eine größere Menge Elektroschrott an zwei Stellen. Zeugen meldeten zunächst die Ablagerung diversen Mülls an der Grillhütte in Kelberg und wenige Zeit später wurde im Bereich „Langscheider Flur“, Neichen, ähnliches festgestellt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Fahrradfahrer stürzt und verletzt sich schwer



Ort: Daun, Abt-Richard-Straße



Zeit: 22.10.2020



Ein 10 Jahre alter Junge aus der VG Daun verletzte sich nach einem Sturz am gestrigen Nachmittag schwer am linken Arm. Das Kind war mit seinem Fahrrad in Richtung Wirichstraße unterwegs. In Höhe der Volksbank kam er dann plötzlich zu Fall. Der Schüler wurde ins Krankenhaus gebracht.



Ereignis: Polizei Daun kontrolliert



Ort: Daun, Nohn



Zeit: 22.10.2020, Abendstunden



Am gestrigen Abend führte die Polizei Daun, unterstützt durch einen Diensthundeführer, gezielte Kontrollmaßnahmen durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf den Sektoren Drogenbekämpfung und Einbruchskriminalität. Im Rahmen der Maßnahme wurden verschiedene Delikte festgestellt. Ein Autofahrer stand unter Alkoholeinfluss, 0,8 Promille. Er muss mit einer Anzeige und einem Fahrverbot rechnen. Eine weitere Person stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen Führerschein, auch dieser wurde angezeigt, weiterfahren durfte der Mann ebenfalls nicht. Zwei weitere Autofahrer waren auch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. In einem weiteren Fall wurde ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt. Zwei Verkehrsteilnehmer hatten ihre Ladung nicht gesichert.



