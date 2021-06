Pressemeldung der Polizei Daun vom 22.06.2021

06.2021, 16.00 Uhr bis 21.06.2021, 08.20 Uhr



Unbekannte Täter beschädigten in der Zeit von Samstag bis zum gestrigen Montag ein bodennahes Fenster am Gebäude der Verbandsgemeindeverwaltung in der Leopoldstraße. Die Scheibe wurde hierbei gewaltsam eingeschlagen. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Daun, 06592-96260.



