10.2020, 19.30 Uhr bis 20.10.2020, 08.15 Uhr



Der Besitzer hatte sein Wohnmobil am Straßenrand geparkt. Im Tatzeitraum beschädigten noch unbekannte Täter die rechte vordere Seitenscheibe des Fahrzeugs, diese wurde gänzlich zerstört. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Einbruch in Wohnhaus



Ort: Kelberg, Wittum



Zeit: 13.10.2020 bis 19.10.2020



Eine Zeugin bemerkte ein offenstehendes Fenster am Haus der Nachbarin und verständigte Angehörige der Hausbesitzerin. Durch die im Anschluss herbeigerufenen Beamten der Polizei Daun konnte der Einbruch in das Anwesen erkannt werden. Das Haus war durchwühlt worden. Was der oder die Einbrecher letztendlich gestohlen hatten, muss noch ermittelt werden. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell