08.2020, 09.30 Uhr bis 13.45 Uhr



Möglicherweise wurde durch einen Fahrzeuganhänger, grüne Farbe, die Hauswand eines Wohnanwesens in der Brunnenstraße beschädigt. Vermutlich hatte sich der Anhänger vom Zugfahrzeug gelöst und kollidierte letztlich mit dem Gebäude. Der Fahrer des Gespanns entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Diebe stehlen Opferstock



Ort: Walsdorf, Friedhofweg



Zeit: 19.08.2020



Unbekannte Täter demontierten den Opferstock aus seiner Halterung in der Walsdorfer Kirche und nahmen diesen nebst Inhalt mit. Auch aus einer Spendendose wurde Bargeld gestohlen. Die Schadenhöhe ist aktuell noch unbekannt. Die Kirche war tagsüber unverschlossen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



