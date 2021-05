Pressemeldung der Polizei Daun vom 20.05.2021

05.2021, 20.30 Uhr



Eine Mutter war mit ihrer Tochter am gestrigen Abend in der Lindenstraße unterwegs. Natürlich benutzte man den vorhandenen Fußgängerweg abseits der Fahrbahn. Währenddessen befuhr der Fahrer eines grünen VW Golf die Lindenstraße mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien, so die Angaben der Zeugin. In Höhe des Kreisverkehrs am Maternusstift driftete das Fahrzeug plötzlich mit den Hinterrädern auf den Bürgersteig. Sie habe ihr Kind gerade noch zur Seite ziehen können, um einen Unfall zu vermeiden, so die Mutter. Der Golf sei dann weiter in Richtung Hillesheim, auch wieder in Schlangenlinien, davongefahren. Im Fahrzeug habe neben dem Fahrer eine weibliche Person gesessen und auf der Rückbank vermutlich ein weiterer männlicher Insasse. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell