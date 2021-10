Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.10.2021

10.2021, 03.00 Uhr



Unbekannte Täter drangen gegen 03.00 Uhr in den REWE Markt in der Kölner Straße in Hillesheim ein. Sie verschafften sich zunächst gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, um anschließend, scheinbar zielgerichtet, Tabakwaren zu entwenden. Es entstand ein Schaden von geschätzt mehreren tausend Euro. Die Polizei Daun sucht Zeugen, welche Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, 06592-96260.



