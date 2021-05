Pressemeldung der Polizei Daun vom 19.05.2021

05.2021, 08.00 Uhr bis 08.15 Uhr



Unbekannte Täter zerstörten in der Zeit von 08.00 Uhr bis 08.15 Uhr die Seitenscheibe der Beifahrertür eines in der Brunnenstraße, Nahe einem Schnellrestaurant, abgestellten LKW. Somit konnte man sich Zutritt zum Innenraum verschaffen und dort folgend zwei Geldkassetten mit Bargeld entwenden. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, 06591-95260



Ereignis: Unbekannte entwenden Altmetall



Ort: Gerolstein, Raiffeisenstraße



Zeit: 17.05.2021, 09.00 Uhr bis 22.00 Uhr



Unbekannte Täter entwendeten aus einem offenen Sammelcontainer das darin befindliche Altmetall in Form von gebrauchten Rollatoren, Krankenbettgestellen und Krankenfahrstühlen. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Autofahrer alkoholisiert



Ort: Hillesheim, Kölner Straße



Zeit: 18.05.2021, 21.30 Uhr bis 22.00 Uhr



Ein 19- Jähriger aus der VG Gerolstein befuhr mit seinem Auto den Parkplatz eines Baumarktes und kollidierte dort frontal mit beladenen Palette Steine. Möglicherweise hatte der junge Fahrer seine Geschwindigkeit überschätzt, oder zu viel Alkohol konsumiert. Die Beamten der Dauner Polizei, die den Unfall aufnahmen, boten dem Fahrer einen Alkoholtest an, dieser ergab einen Wert von fast 0,5 Promille. Weiterfahren konnte der 19-Jährige mit dem PKW eh nicht mehr, dieser hatte einen Totalschaden erlitten. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



