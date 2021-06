Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.06.2021

06.2021, 18.50 Uhr



Beherzte Bürger, die gestern im Freibad Gerolstein ihren Nachmittag verbrachten, retteten mit ihrem Einsatz vermutlich das Leben eines vier Jahre alten Jungen. Das Kind war mit Vater und Geschwistern ebenfalls zu Gast im Bad. Ein Rettungsschwimmer entdeckt plötzlich das im Wasser treibende Kind und verbrachte es zum Beckenrand. Der Bademeister, der das Geschehnis wohl auch erkannt hatte, war ebenfalls sogleich zur Stelle. Die beiden Männer leiteten umgehend erste Hilfsmaßnahmen ein. Auch eine im Schwimmbad anwesende Kinderkrankenschwester hatte das Ereignis vernommen und war herbeigeeilt. Mit vereinten Kräften konnte man dem Jungen helfen. Er kam durch das schnelle Eingreifen wieder zu sich. Das Kind wurde im Anschluss vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus geflogen. Laut Auskunft des verantwortlichen Arztes, ist der Junge stabil und kann das Krankenhaus wahrscheinlich bald verlassen. Die Polizei sucht in dieser Sache Zeugen, die den Vorfall möglicherweise ebenfalls beobachtet hatten, 06592-96260.



Ereignis: Unbekannte lösen Radschrauben



Ort: Daun, Wirichstraße



Zeit: 17.06.2021, 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr



Ein Autofahrer hatte seinen PKW auf dem Parkplatz der Nikolauskirche abgestellt. Erst als er an seinem Heimatort wieder ankam, stellte der Autofahrer fest, dass Unbekannte die Radmuttern an dem Hinterrad der Fahrerseite gelöst hatten. Die Polizei Daun sucht Zeugen, die im Tatzeitraum entsprechende Beobachtungen machten, 06592-96260



