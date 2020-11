10.2020 bis 30.10.2020



Wie der Polizei in Gerolstein erst am vergangenen Freitag bekannt wurde, haben unbekannte Diebe in der Zeit vom 28.10.2020 bis 30.10.2020 im Schlossweiher, Gerolstein, einen Schilderpfosten nebst Beschilderung gestohlen. Es waren zwei Tafeln und ein Ziffernsatz angebracht. Die Beschilderung wurde wegen eines Neubaus dort aufgestellt. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 6591-95260.



