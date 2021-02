Pressemeldung der Polizei Daun vom 16.02.2021

02.2021, 17.30 Uhr



Am gestrigen Montag rückten die Feuerwehren aus Mehren, Schalkenmehren und Daun zu einem Brand in das Mehrener Industriegebiet aus. Auf dem Gelände einer dort ansässigen Firma war eine größere Menge Altholz in Brand geraten. Nach Einschätzung der Feuerwehren konnte von dem Feuer jedoch keine weitere Gefahr

ausgehen, weshalb man es unter Beobachtung abbrennen ließ. Die

Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Ereignis: Diebe stehlen Geldkassetten



Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße



Zeit: 16.02.2021, 07.30 Uhr bis 07.35 Uhr



Am heutigen Morgen entwendeten unbekannte Diebe mehrere Geldkassetten aus dem Lieferfahrzeug einer Bäckerei. Der Fahrer hatte in der Sarresdorfer Straße angehalten und war kurzzeitig mit seinen Arbeiten beschäftigt. Diese Zeit nutzten der oder die Unbekannten und entnahmen unbemerkt die im Fußraum der Beifahrerseite deponierten Geldboxen. Es wurde ein vierstelliger Betrag gestohlen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu dem/den Tätern geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Gerolstein, 06591-95260.



