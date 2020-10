Ereignis: Einbruch in Wohnhaus Ort: Oberstadtfeld, Dauner Straße Zeit: zwischen 10.10.2020 und 14.10.2020 Bislang unbekannte Täter drangen während der Abwesenheit der Hausbesitzer in ein Wohngebäude in der Dauner Straße ein.

Mittels massiver Gewalt beschädigten sie ein Fenster und konnten so in das Innere gelangen. Hier entwendeten die Personen diverse Schmuckgegenstände. Hinweise auf den oder die Täter bitte an die Polizeiinspektion Daun, Tel. 06592-96260.



Ereignis: Unfallflucht



Ort: Üdersdorf, Sportplatzstraße



Zeit: 09.10.2020, 18.00 Uhr bis 12.10.2020, 14.00 Uhr



Ein Autobesitzer hatte sein Fahrzeug ordnungsgemäß in der Sportplatzstraße abgestellt. Ein noch unbekannter, vorbeifahrender, Verkehrsteilnehmer touchiert die rechte Fahrzeugseite des Autos. An der Beifahrertür, dem Außenspiegel und am Kotflügel vorne rechts entstanden Sachschäden. Möglicherweise führte der anschließend flüchtige Fahrer ein Fahrzeug in silberner Farbe. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unfallverursacher flieht



Ort: Mehren, Am Zuckerberg, Ortseingang



Zeit: 12.10.2020, 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr



Ein bislang unbekannter LKW- Fahrer, der mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen sein könnte, wollte dieses auf einem Hofgelände wenden. Möglicherweise kollidierte er beim Rangieren mit dem Vordach des dortigen Gebäudes. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Der Fahrer flüchtete vom Unfallort. Die Polizei Daun sucht Zeugen des Herganges, 06592-96260.



