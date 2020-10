10.2020, 16.00 Uhr bis 13.10.2020, 08.20 Uhr



Vermutlich verursachten Kinder einen erheblichen Sachschaden an der Grundschule Mehren, sowie der angrenzenden Sporthalle. Ein Zeuge stellte auf einem Flachdach, welches die beiden Gebäude verbindet fest, dass Oberlichter, Blitzableiter, Rohre und Dachpfannen beschädigt wurden. Die Polizei Daun sucht nach weiteren Zeugen, 06592-96260



Ereignis: Unbekannte zerstören Tischtennisplatte



Ort: Daun, Freiherr-vom-Stein Straße



Zeit: 13.10.2020



Unbekannte Täter beschädigten eine aus Beton hergestellte Tischtennisplatte auf dem Gelände des Thomas-Morus-Gymnasiums. Hierzu dürfte ein erheblicher Kraftaufwand erforderlich gewesen sein. Das Ganze dürfte auch mit einer gewissen Lautstärke stattgefunden haben. Die Polizei Daun sucht auch hier nach weiteren Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig



Ort: Hillesheim, B 421



Zeit: 12.10.2020 bis 13.10.2020



Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer war mit seinem Fahrzeug von Walsdorf nach Hillesheim unterwegs. Im Streckenverlauf, Ortsanfang in einem Gefälle, geriet er von der Straße ab und überrolle zwei Schilder, die auf einer Verkehrsinsel angebracht waren. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



Ereignis: Arbeitsgerät brennt, Sachschaden



Ort: Kopp, Eigelbacher Straße



Zeit: 13.10.2020, 23.15 Uhr



Den Brand eines sog. Steigers konnten herbeigeeilte Feuerwehrleute aus Birresborn gestern Nacht schnell ablöschen. Vermutlich hatte ein technischer Defekt in der elektrischen Anlage des Arbeitsgerätes das Feuer verursacht. Zu Schaden kam dabei niemand.



Ereignis: Diebe versuchen Zigarettenautomat zu stehlen



Ort: Hohenfels-Essingen, Schulstraße



Zeit: 14.10.2020, 03.49 Uhr



Drei junge Männer versuchten in der gestrigen Nacht einen Zigarettenautomaten in der Ortslage von Hohenfels-Essingen zu entwenden. Zunächst setzte man ein Schneidgerät ein und dann ein Hebelwerkzeug. Es gelang den Dreien jedoch nicht, ihr Werk zu vollenden, sie flohen mit leeren Händen. Beamte der Dauner Polizei konnten die Tatverdächtigen noch auf ihrer Flucht entdecken und festnehmen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell