Pressemeldung der Polizei Daun vom 14.02.2021

02.2021, 12.30 Uhr bis 18.30 Uhr



Der Besitzer eines Tandem-Anhänger hatte diesen im Bereich des Industriegebietes abgestellt. Als er ihn am Abend abholen wollte, war er verschwunden. Unbekannte hatten den Anhänger offensichtlich entwendet. Bei dem Gegenstand handelte es sich um ein Modell mit offenem Kasten, Aluminium- Pritsche, seitlich umlaufend blauer Streifen, links war ein schwarzer Kasten angebaut. Zum Zeitpunkt

der Wegnahme lag darauf eine geringe Menge Metallschrott. Der Anhänger war durch ein Schloss gegen Diebstahl gesichert. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Unfallverursacher flieht.



Ort: Gunderath, L 96



Zeit: 13.02.2021



Am Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, melden Verkehrsteilnehmer einen Unfallschaden auf der L 96, von Horperath nach Gunderath. Ein unbekannter Fahrzeugführer war mit einem Schild, das auf einer Verkehrsinsel stand, kollidiert. Das Verkehrszeichen wurde sämtlich auf die Fahrbahn geschleudert. Der Unfallverursacher flüchtete. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260.



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



