Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.10.2021

10.2021, 07.15 Uhr bis 14.45 Uhr



Eine Autofahrerin hatte am gestrigen Dienstag ihr Auto auf dem Marktplatz in der Leopoldstraße abgestellt. Vermutlich kollidierte ein rotes Fahrzeug mit dem geparkten PKW und beschädigte diesen an der Fahrerseite. Der Verursacher flüchtete im Anschluss. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



