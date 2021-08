Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.08.2021

08.2021, 13.15 Uhr



Den 61 Jahre alten Verursacher eines Verkehrsunfalls konnte die Polizei Daun am gestrigen Tag an seinem Wohnort in der Verbandsgemeinde Gerolstein ermitteln. Der Mann war um 13.15 Uhr im Bereich der Einmündung Gerolsteiner Straße/ In der Heck, Dockweiler, mit einem LKW kollidiert. Der 61- Jährige entfernte sich zunächst unerkannt vom Unfallort. Zuvor sammelte er Fahrzeugteile seines PKW ein und entfernte das hintere Kennzeichen an seinem Auto. Als die Dauner Beamten ihn am Nachmittag persönlich antreffen konnten, stellten diese fest, dass er gar keinen Führerschein hat. Der Autofahrer stand außerdem erheblichem unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab den Wert von über 1,9 Promille.



