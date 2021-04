Pressemeldung der Polizei Daun vom 13.04.2021

Ereignis: Reifen zerstochen Ort: Daun, Julius-Saxler-Straße Zeit: Freitag, 09.04.2021 bis Montag, 12.04.2021 Abermals beschädigten unbekannte Personen am vorangegangenen Wochenende die Reifen an einem abgestellten Fahrzeug.

Der oder die Täter zerstachen zwei Reifen eines geparkten LKW- Anhängers. Hierzu wurde ein spitzes Werkzeug, möglicherweise Schraubendreher, benutzt.

Hinweise zur Sache nimmt die Polizei Daun gerne entgegen. Tel: 06592/96260



Ereignis: Unfallflucht



Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße



Zeit: 12.04.2021, 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr



Eine Autofahrerin parkte ihr Fahrzeug auf der Außenfläche des HIT- Marktes, nahe der Kyll. Nach der Rückkehr stellte sie einen Kratzer und roten Fremdlack an ihrem PKW fest. Der Verursacher des Unfalles befand sich nicht mehr vor Ort. Die Polizei Gerolstein sucht nach Unfallzeugen, 06591-95260



Ereignis: Unfallflucht



Ort: Nerdlen, Konrad-Zuse-Straße



Zeit: 12.04.2021, 07.00 Uhr bis 17.30 Uhr



Ein Autofahrer hatte seinen PKW tagsüber im Industriegebiet Nerdlen abgestellt. Vermutlich war ein LKW-Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen das Auto gestoßen und hatte dieses an der linken Seite stark beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell