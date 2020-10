Ereignis: Geparktes Auto beschädigt, Polizei sucht Zeugen Ort: Oberbettingen, In der Juch Zeit: 11.

10.2020, 08.00 Uhr bis 11.43 Uhr



Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen BMW, der seitlich am Straßenrand abgestellt war. Der Außenspiegel der Beifahrerseite wurde beschädigt. Am Lack im Bereich des rechten Hinterrades wurden ebenfalls Spuren einer leichten Kollision festgestellt. Die Polizeiinspektion Daun sucht Zeugen des Herganges, Tel. 06592-96260.



