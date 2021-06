Pressemeldung der Polizei Daun vom 11.06.2021

06.2021, 20.30 Uhr



Beamte der Dauner Polizei kontrollierten am gestrigen Abend zwei junge Männer, die im Kyllpark angetroffen werden konnten. Es wurde festgestellt, dass eine Person, ein 23-Jähriger, augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Eine Durchsuchung führte zum Auffinden eines Behälters, der möglicherweise weitere Betäubungsmittel enthielt. Diese wurden sichergestellt und werden untersucht.



Ereignis: Versuchter Einbruch



Ort: Hillesheim, Kölner Straße, REWE



Zeit: 11.06.2021, 03.30 Uhr



Unbekannte Täter hebelten zunächst die automatische Eingangstür des Einkaufsmarktes auf und drangen in das Foyer ein. Die Tür sicherten sie mit einer Palette. An einer weiteren Tür, die dann den Zutritt zum Innenbereich ermöglicht hätte, scheiterten die Personen letztlich. Sie war zu gut gesichert. Die Täter verließen das Geschäft mit leeren Händen. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260



