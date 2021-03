Pressemeldung der Polizei Daun vom 11.03.2021

03.2021, 02.40 Uhr



In der vergangenen Nacht befuhr ein LKW die B 421 in der Ortslage von Zilsdorf. Das Fahrzeug dürfte aus Richtung Walsdorf gekommen sein. Gegen 02.40 Uhr wurde ein Anwohner durch ein lautes Geräusch aus dem Schlaf gerissen. Erst als die herbeigerufenen Beamten der Dauner Polizei vor Ort erschienen, konnte festgestellt werden, was sich zugetragen hatte. Es wurde ein komplettes LKW- Rad vorgefunden, welches sich vom Achskörper, vermutlich Hinterachse links, Zugfahrzeug oder Anhänger ist nicht bekannt, gelöst hatte. Es schleuderte zunächst gegen den geparkten PKW des Mannes und anschließend kollidierte es mit der Hauswand des Geschädigten. Dadurch entstand hoher Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zur Sache geben können, wenden sich bitte an die Polizei Daun, 06592-96260.



Ereignis: LKW beschädigte Laternenmast



Ort: Gerolstein, Lissinger Straße



Zeit: 11.03.2021, 07.45 Uhr



Bei einem Abbiegevorgang beschädigte der Fahrer eines LKW am Morgen in der Lissinger Straße (K 32), Ecke Waldstraße (L 29) , eine dortige Straßenlaterne. Diese wurde nicht unerheblich beschädigt. Der Fahrer flüchtete. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen des Unfalls, 06591-95260



