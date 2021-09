Pressemeldung der Polizei Daun vom 10.09.2021

09.2021, 07.30 Uhr bis 12.30 Uhr



Eine Autofahrerin hatte ihr Fahrzeug auf dem Brunnenplatz, Höhe LBM, abgestellt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte das neben ihm stehende Auto vermutlich beim Parkvorgang und beschädigte es hinten links. Die Person flüchtete vom Unfallort, möglicherweise fuhr sie ein Fahrzeug in weißer Farbe. Hinweise nehmen die Polizeiwache Gerolstein, 06591-9526-0 oder die Polizei in Daun, 06592-9626-0, entgegen.



Ereignis: Unbekannte beschädigen PKW



Ort: Hillesheim, Industriestraße



Zeit: 08.09.2021, 12.00 Uhr bis 15.30 Uhr



Der Besitzer eines PKW Opel Astra, hatte das Auto in der Industriestraße in Hillesheim geparkt. Unbekannte Täter beschädigten mit einem Werkzeug, möglicherweise einem Schlüssel, die rechte Fahrzeugseite und das Heck. Es wurden erkennbare Lackschäden herbeigeführt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



Ereignis: Unbekannte stehlen Fahrrad



Ort: Daun, Mainzer Straße



Zeit: 08.09.2021, 22.00 Uhr bis 09.09.2021, 13.00 Uhr



Unbekannte Täter entwendeten, vermutlich in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag, das am Heck eines Wohnmobiles verstaute Fahrrad. Es handelte sich dabei um ein E-Bike der Marke KTM, Farbe Braun-Schwarz. Das Rad war gegen Diebstahl gesichert. Die Schlösser wurden durch den oder die Täter manipuliert. Die Polizei Daun sucht nach Zeugen, 06592-9626-0.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell