Eine 64 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Gerolstein bog von dem Parkplatz eines Modeladens in die Sarresdorfer Straße ein. Hierbei erfasste sie mit ihrem PKW eine 19-Jährige, die die Straße zu dem Zeitpunkt überqueren wollte. Die junge Frau wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt. Am PKW entstand augenscheinlich kein Schaden.



Ereignis: Erneute Müllablagerung



Ort: Gerolstein, Roth



Zeit: 07.12.2020, 20.00 bis 08.12.2020, 09.00 Uhr



Zum wiederholten Male entsorgten unbekannte Personen diversen Müll in der Rother Gemarkung. In der Nähe des Sportplatzes stellten Zeugen am gestrigen Dienstagmorgen die Ablagerung von diversen Gegenständen, u.a. Benzinkanister, Spraydose und Kühlerfrostschutz, fest. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



