12.2020, 07.20 Uhr



Ein Autofahrer befuhr am gestrigen Morgen die Bergstraße in Daun. Eine noch unbekannte Person warf eine Bierflasche gegen den fahrenden PKW. Das Fahrzeug wurde getroffen und beschädigt. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260



Ereignis: Unbekannte beschädigen Werbeanlage



Ort: Gerolstein, Sarresdorfer Straße



Zeit: 07.12.2020, 09.15 Uhr



Unbekannte Täter beschädigten die Werbeanlage eines Versicherungsunternehmens. Es wurde eine Tafel abgerissen und in eine angrenzende Hecke geworfen. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Zwei Personen bei Unfall schwer verletzt



Ort: Gerolstein, Gees



Zeit: 07.12.2020, 11.25 Uhr



Ein 70 Jahre alter Autofahrer aus der VG Gerolstein kam mit seinem PKW innerhalb der Ortslage Gees nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Betonmauer sowie einer Straßenlampe. Der Fahrer und seine 66-jährige Beifahrerin wurden bei dem Aufprall schwer verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Straßenlampe wurde schwer beschädigt, am PKW entstand Totalschaden.



Ereignis: Unfallverursacher flüchtig, Zeugen gesucht



Ort: Wiesbaum



Zeit: 07.12.2020, 20.52 Uhr



Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich der Fahrer eines LKW, befuhr die L 26 aus Richtung Blankenheim kommend. In Höhe HIGIS kam dieser im Kreisverkehr nach links ab und kollidierte mit einem dort angebrachten Verkehrszeichen. Die ganze Anlage wurde mit samt Betonfundament ausgerissen und mittig auf die Fahrbahn gezogen. Der Fahrer verließ die Unfallstelle in Richtung Hillesheim. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



