Pressemeldung der Polizei Daun vom 05.10.2021

09.2021, 19.00 Uhr bis 01.10.2021, 10.30 Uhr



Unbekannte entsorgten an der L 24, zwischen der Kläranlage und einem örtlichen Steinbruch diversen Müll. Es konnten drei Altreifen, einige leere Kanister und Folien vorgefunden werden. Die Polizei Gerolstein sucht Zeugen, 06591-95260.



Ereignis: Rollerfahrer steht unter Drogeneinfluss



Ort: Daun, Mehrener Straße



Zeit: 04.10.2021, 21.10 Uhr



Einem Beamten der Dauner Polizei war der Fahrer eines Rollers aufgefallen, in dessen unmittelbaren Umfeld es stark nach einer bestimmten Sorte Drogen roch. Bei einer folgenden Kontrolle bestätigte sich die Annahme eines vorangegangenen Konsums. Dem 31 Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



