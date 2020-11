11.2020, 15.30 Uhr



Ein 23- Jähriger und seine 20 Jahre alte Mitfahrerin wurden am gestrigen Sonntagnachmittag mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Quad-Fahrer war mit seinem Fahrzeug in der Nähe des Gerolsteiner Stausees vom Weg abgekommen und eine tiefen Abhang hinuntergestürzt. Am Quad entstand vermutlich Totalschaden. Neben dem Rettungsdienst war die Feuerwehr Gerolstein mit 15 Kräften im Einsatz.



Ereignis: 2 Leichtverletzte bei Zusammenstoß



Ort: Hoffeld/ Nohn, L 10



Zeit: 01.11.2020, 15.25 Uhr



Ein 77 Jahre alter Autofahrer aus dem Kreis Düren befuhr die L 69 von Blankenheim kommend in Richtung Einmündung L 10. Dort bog er nach rechts in Richtung Nohn ab. Hierbei kollidierte er mit dem PKW eines 33-Jährigen, der ebenfalls, von Hoffeld kommend, das gleiche Fahrziel hatte. Er und seine 37 Jahre alte Beifahrerin wurden durch den Zusammenstoß der beiden PKW leicht verletzt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuerwehren aus Üxheim, Leudersdorf und Hillesheim.



