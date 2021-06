Pressemeldung der Polizei Daun vom 02.06.2021

06.2021, 13.00 Uhr



Eine 21 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Daun bog mit ihrem PKW, aus Richtung Neunkirchen kommend, in die B 257 ein. Hier näherte sich zu diesem Zeitpunkt ein 64- Jähriger mit seinem Motorrad. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Dabei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt. An Auto und Motorrad entstand jeweils Sachschaden.



Ereignis: Autofahrer betrunken unterwegs



Ort: Hillesheim, Ortslage



Zeit: 01.06.2021, 21.15 Uhr



Beamte der Dauner Polizei kontrollierten am gestrigen späten Abend den Fahrer eines PKW in der Ortslage von Hillesheim. Hierbei stellten sie fest, dass der 59- Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Eine Atemalkoholkontrolle erbrachte den Wert von über 1,9 Promille!



