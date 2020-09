08.2020, 08.40 Uhr



Zwei LKW-Fahrer befuhren mit ihren Sattelzügen die B 421 in jeweils entgegengesetzter Richtung. Nahe der Ortslage Ellscheid, wahrscheinlich jedoch schon an anderer Stelle zuvor, kollidierten die Fahrzeuge jeweils mit den Außenspiegeln der Fahrerseite. Eine Unfallzeugin, Fahrerin eines BMW, hatte danach bei einem der LKW- Fahrer angehalten und womöglich die Kollision zuvor beobachtet. Insbesondere die BMW-Fahrerin wird, neben anderen Zeugen des Herganges, gebeten, sich bei der Polizei in Daun, 06592-96260, zu melden.



