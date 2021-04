Pressemeldung der Polizei Daun vom 01.04.2021

Ereignis: Einbruch in Waschraum Ort: Gerolstein, Zur Büschkapelle Am gestrigen Mittwoch wurde die Polizei Gerolstein über den Aufbruch mehrerer Münzbehälter in dem Waschraum eines Mietanwesens informiert.

Unbekannte Täter hatten diese aufgebrochen und den Inhalt entwendet. Ein Behältnis wurde komplett mitgenommen. Die Tat dürfte sich in den vergangenen Tagen zugetragen haben. Der gestohlene Geldbetrag wird im dreistelligen Bereich angenommen, der Schaden selbst beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen, 06592-96260 oder 06591-95260.



Ereignis: Unbekannte beschädigen Grillhütte



Ort: Schönbach



Zeit: 28.03.2021, 12.00 Uhr bis 31.03.2021, 07.00 Uhr



Unbekannte Täter beschädigten die Eingangstür zur Schönbacher Grillhütte. Vermutlich wurde dort mit Füßen dagegengetreten, sodass ein erheblicher Schaden entstand. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.



Ereignis: Rollerfahrer bei Unfall schwerverletzt



Ort: Rockeskyll, B 410



Zeit: 31.03.2021, 16.45 Uhr



Eine 28 Jahre alte Autofahrerin aus der VG Daun bog, aus Rockeskyll kommend, nach links auf die B 410 ab. Ein zeitgleich von Pelm nahender Rollerfahrer wollte nach Rockeskyll einbiegen. Der 54 Jahre alte Zweiradfahrer wurde vom PKW erfasst und kam zu Fall. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



