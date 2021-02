Pressemeldung der Polizei Daun

02.2021 bis 08.02.2021



Im Zeitraum von Mittwoch, 03.02.2021 bis Montag, 08.02.2021, wurde im

Einmündungsbereich der K 51/L 10, in der Ortslage von Kalenborn-Scheuern, eine Warntafel/ Bake samt Standfuß und Beleuchtung entwendet. Zeugen wenden sich bitte an die Polizei in Gerolstein, 06591-95260.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



