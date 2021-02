Pressemeldung der PI Daun, Vorfall in Pelm

02.21, 09.45 h



Am Montagvormittag wurde in Pelm ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Vulkaneifelkreis angehalten und kontrolliert.

Hierbei stellte sich zunächst heraus, dass er mit dem Fahrzeug unter Drogeneinfluss stehend unterwegs war. Die weitere Überprüfung ergab, dass er zudem keine Fahrerlaubnis besitzt und eine geringe Menge Betäubungsmittel mit sich führte.

In der Folge musste eine Blutprobe entnommen werden, gegen den Pkw-Fahrer wurden die entsprechenden Ermittlungsverfahren eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell