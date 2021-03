Pressemeldung der PI Daun, Sachbeschädigung und Trunkenheitsfahrt (BTM)

03.21, 18.00 h bis 21.03.21, 09.00 h



In der Nacht vom 20.03.2021 auf den 21.03.2021 wurde zwischen 18.00 Uhr und 09.00 Uhr ein dunkelgrauer Pkw der Marke BMW auf dem Parkplatz „Normaluhr“ an der Hauptstraße beschädigt. Vermutlich entstand der Schaden am Fahrzeugdach, als ein bisher unbekannter Täter darüber lief. Der Sachverhalt wurde erst jetzt gemeldet.



Bei Hinweisen zur Tat melden Sie sich bitte bei der Polizeiinspektion Daun, Mainzer Straße 19 in 54550 Daun, Tel.: 06592/96260.



Ereignis: Trunkenheitsfahrt unter BTM Einfluss



Ort: 54568 Gerolstein, Sarresdorfer Straße



Zeit: 24.03.21, 13.10 h



Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde um 13.10 h der Pkw eines 27-jährigen Mannes aus dem Eifelkreis in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein angehalten. Wie sich schnell herausstellte, fuhr er den Pkw, obwohl er unter Drogeneinfluss stand. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung von Ermittlungsverfahren.



