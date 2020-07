Daun (ots). Berichtigung der Pressemeldung vom 25.07.20 (Auftrag 4108704)



Ereignis: Verkehrsunfall zwischen Lkw und Wohnmobil



Ort: L 67 zwischen Nerdlen und Dreis-Brück



Zeit: 24.07.2020, 08:25 Uhr



Am Freitag, 24.07.2020, 08:25 Uhr ereignete sich auf der L 67 zwischen Nerdlen und Dreis-Brück, in Höhe der Autobahnabfahrt, ein Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Wohnmobil. Ein Lkw kam von der Autobahn und wollte nach rechts in Richtung Dreis-Brück einbiegen. Dabei übersah der 57-jährige Fahrer aus NRW vermutlich das von links auf der L 67 kommende Wohnmobil. Bei der Fahrerin des Wohnmobils handelte es sich um eine 36- jährige Frau aus der VG Daun. Durch den Aufprall wurde das Wohnmobil umgeworfen und blieb auf der Seite liegen. Die drei Insassen des Wohnmobils, eine Mutter mit ihren beiden kleinen Kindern, wurden vorsichtshalber ins Krankenhaus gebracht, es wurde, nach bisherigem Kenntnisstand, jedoch niemand ernsthaft verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Wohnmobil entstand erheblicher Sachschaden.



Pressemeldung vom 28.07.20



Ereignis: Unfallflucht



Ort: 54576 Hillesheim, REWE-Parkplatz



Zeit: 27.07.20, 11.45 h bis 12.00 h



Eine PKW Fahrerin parkte ihr Fahrzeug, einen weißen VW Golf, auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Kölner Straße in Hillesheim. Als sie nach ihrem Einkauf zu ihrem PKW zurückkehrte, musste sie feststellen, dass die rechte Seite ihres PKW massiv beschädigt wurde. Beide Türen und der vordere Kotflügel wurden zerkratzt und eingedellt. Bei dem Verursacherfahrzeug müsste es sich um ein höheres Fahrzeug, eventuell um einen SUV, handeln. Sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Verursacher werden an die Polizei Gerolstein, 06591/95260 erbeten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Mainzer Str. 19

54550 Daun

06592/96260

pidaun@polizei.rlp.de



