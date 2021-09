Pressemeldung der PI Bendorf vom 03.-05.09.2021

Ein unbekannter Täter schlug bei einem ordnungsgemäß abgestellten PKW der Marke BMW Mini Cooper ein Seitenfenster ein. Da in vorliegendem Fall von Vandalismus ausgegangen werden muss, bittet die Polizei in Bendorf um Hinweise zu der Tat unter 02622 – 94020.



Verkehrsunfall mit Leichtverletzten



Am 03.09.2021 um 17:22 Uhr kam es in der Rheinstraße/B42 in Vallendar zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein vorausfahrender PKW-Fahrer musste an einer dortigen Ampelanlage verkehrsbedingt bremsen, was eine nachfolgende Fahrzeugführerin zu spät bemerkte und mit dem Heck des Vorausfahrenden kollidierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde dieser PKW noch auf das davor wartende Fahrzeug geschoben, sodass an allen drei Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 15000 Euro entstand. Die unfallverursachende Fahrzeugführerin wurde durch den Zusammenstoß zudem noch leicht verletzt.



Verkehrszeichen entwendet



In der Nacht vom 01.09.2021 auf den 02.09.2021 entwendeten bislang unbekannte Täter ein in der Kirchstraße in Vallendar montiertes Straßenverkehrszeichen / Vorfahrtszeichen, welches unmittelbar vor einer Hauswand angebracht war. Dazu wurde das Zeichen vermutlich von dem Befestigungspfosten abgerissen. Eine Anwohnerin konnte in der Nacht noch lautes Gegröle feiernder jüngerer Personen wahrnehmen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizei in Bendorf unter der 02622 – 94020 in Verbindung zu setzten.



Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer



Am 04.09.2021 um 20:45 Uhr kam es in Bendorf im Kreisverkehr der Brauereistraße und der Engerser Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 42-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 71-jährige PKW-Fahrerin wollte aus der Brauereistraße kommend in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah sie den sich bereits im Kreisverkehr befindlichen und vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer und es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision und den anschließenden Sturz zog sich der Fahrer des Motorrades einen Unterschenkelbruch und Prellungen zu. Die PKW-Fahrerin wurde nicht verletzt und der Sachschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Der verletzte Fahrer wurde durch das DRK einem Koblenzer Krankenhaus zugeführt.



