– Pressemeldung der PI Andernach für das Wochenende 24.09.21- 26.09.2021

Andernach – Verkehrsunfall mit verletztem Kind:

Am 24.09.21, gegen 15:15 Uhr, kam es im Bereich der Gerhart-Hauptmann-Straße in Andernach zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem zehnjährigen Kind, welches von einem Grundstück aus die Straße überqueren wollte.

Durch die Rettungsleitstelle wurde ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt nachgefordert, der im Bereich der Kaserne Aktienstraße landete.

Glücklicherweise wurde das Kind nur leicht verletzt und konnte im Anschluss von den Eltern wieder nach Hause genommen werden.



Kruft – Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person:

Am 25.09.21, gegen 09:17 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass sich im Bereich der Umgehungsstraße bei Kruft ein Fahrzeug überschlagen hätte. Vor Ort konnte durch die Streifenbeamte festgestellt werden, dass eine 18 – jährige Fahrzeugführerin aus dem Bereich der Verbandsgemeinde Vordereifel, mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam, gegen die Schutzplanke stieß und anschließend mit ihrem Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.



Andernach – versuchter Raub am Bahnhof:



Am 24.09.21, gegen 12:16 Uhr, wurde hiesige Dienststelle darüber informiert, dass es zu einem versuchten Raub am Bahnhof in Andernach kam. Vor Ort konnte der Geschädigte angetroffen werden. Dieser gab an, dass ein ihm unbekannter Täter versucht habe ihm sein Fahrrad zu entreißen. Als der Geschädigte sich wehrte, lief der Täter weg.



Andernach – Sachbeschädigung durch Kartoffel:

Am 24.09.21, wurde in der Zeit von 08:30 – 15:00 Uhr, im Bereich der St. Thomaser Hohl in Andernach, die Heckscheibe eines dort geparkten PKW`s zerstört. Im Rahmen der Spurensuche wurde ermittelt, dass offensichtlich zum Zerstören der Scheibe eine Kartoffel genutzt wurde.



Andernach – Raub



Am 25.09.2021, gegen 20:30 Uhr, wurde ein 20- jähriger im Bereich der Rheinanlagen von vier Heranwachsenden nach einer Zigarette gefragt. Als er verneinte, folgte sie ihm. Der Haupttäter hielt den Geschädigten fest und schlug auf diesen ein. Der Geschädigte wehrte sich zunächst. Anschließend wurde er von den drei weiteren Begleitern ebenfalls attackiert und seiner Bauchtasche beraubt. Die Täter flüchteten anschließend. Der Geschädigte erschien erst am 26.09.21 zur Anzeigenaufnahme.



Personen die Hinweise zur Tat oder Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich unter der 02632- 9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.



Andernach – Fahren ohne Versicherungsschutz:

Am 25.09.2021, gegen 15:30 Uhr wurde im Bereich der Aktienstraße ein Kind mit einem Elektro-Scooter kontrolliert, der nicht mit einer gültigen Versicherungsplakette versehen war. Das Kind hatte den Scooter von ihrem elfjährigen Klassenkameraden der mit dem Fahrrad vor ihr fuhr.

Nach einem belehrenden Gespräch im Beisein der Eltern wurde diese den Erziehungsberechtigten übergeben.



Andernach – Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fund von Betäubungsmitteln:



Am 26.09.2021, gegen 06.50 Uhr, wurde ein 41- jähriger Neuwieder in Andernach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Da der Beschuldigte anstatt eines Führerscheins einen Joint vorzeigte, wurde er, zur weiteren Abklärung, auf hiesige Dienststelle verbracht. Hier konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Fahrzeugführer bereits in der Vergangenheit seinen Führerschein wegen Trunkenheitsdelikten abgegeben musste.

Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, da er augenscheinlich unter Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Der Schlüssel wurde präventiv sichergestellt.



Andernach – Fund eines Schlüsselbundes:



Am 25.09.21, in den Morgenstunden, wurde im Bereich der Kölner Straße in Andernach, an der dortigen Unterführung in Rtg. Namedy, durch einen Spaziergänger ein Schlüsselbund aufgefunden. An diesem Schlüsselbund hängen u.a. ein Fahrzeugschlüssel und ein Transponder. Der Schlüssel wurde auf der PI Andernach abgegeben und wird an das Fundbüro der Stadt Andernach weitergeleitet.



Weiterhin wurde durch die Polizei eine Vielzahl von Ruhestörungen bearbeitet.



Weißenthurm – illegale Müllentsorgung;

Am 25.09.2021, gegen 12:20 Uhr, meldete ein Zeuge, dass er gerade beobachtet habe, wie ein Fahrzeug auf dem Parkplatz Nette, an der B9, in Rtg. Koblenz anhielt, die Insassen ausstiegen und Müll ablegten. Als der Zeuge die Personen ansprach, luden diese ihren Müll wieder ein und fuhren weg. Da der Zeuge sich das Kennzeichen gemerkt hatte, konnten die Müllentsorger identifiziert werden. Diese erwartete ein Bußgeldverfahren.



