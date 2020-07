In der Nacht von Freitag, 24.07. 2020, auf Samstag, 25.07. 2020, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Hamm (Sieg), Scheidter Straße, auf.

Hamm (Sieg) (ots). In der Nacht von Freitag, 24.07.2020, auf Samstag, 25.07.2020, brachen bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in Hamm (Sieg), Scheidter Straße, auf. Die PI Altenkirchen erbittet Hinweise aus der Bevölkerung.



