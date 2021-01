Simmern/Hunsrück

Presse-Erstmeldung: Alleinunfall auf der B 50 / Gemarkung Reckershausen

Am heutigen Morgen verunfallte der Fahrer eines PKW gegen 07:19 Uhr auf der B 50, in Höhe Reckershausen (in Fahrtrichtung Simmern), indem dieser aus noch nicht geklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und die Leitschutzplanke touchierte.