Andernach

Presse-Erstinformation der Polizei Andernach, Verkehrsunfall mit schwerstverletztem Fußgänger

Andernach: Am Dienstag, 09.02.2021, kam es am frühen Abend, in der Buchenstraße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.