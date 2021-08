Pressebericht Polizeiinspektion Andernach, Wochenende 27.08.2021-29.08.2021, 12:30 Uhr

Hier wurde er

von 2 Männern aufgefordert seine Jacke zu übergeben, der junge Mann

wurde hierbei auch geschlagen. Bei dem Versuch zu flüchten, fiel er

zu Boden und wurde weiter attackiert. Dem Jugendlichen wurde die

Jacke samt Inhalt abgenommen. Bei dem Übergriff erlitt der 17-Jährige

leichtere Verletzungen.

Die beiden Täter flüchteten nach der Tat.

Durch die Polizei wurden intensive Fahndungs- und

Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, sowie ein entsprechendes

Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Fensterscheibe beschädigt -Zeugenaufruf-

Andernach: Am Freitagvormittag, wurde durch bisher unbekannte Täter,

eine Fensterscheibe eines Hauses in der Straße „Schillerring“ mit

einer vermtl. Luftdruckwaffe beschädigt. An der Scheibe entstand ein

Schaden im unteren 3-setlligen Bereich.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Verkehrsbeeinträchtigungen auf der B 9

Mülheim-Kärlich: Auf Grund von Bauarbeiten, ist die B 9, in

Fahrtrichtung Koblenz, zwischen Mülheim-Kärlich und der Auffahrt zur

Autobahn 48, seit Freitagmorgen, bis vermutlich Montag, 30.08.2021,

gegen 05:00 Uhr, gesperrt. Hierdurch kam es über das Wochenende zu

Verkehrsbeeinträchtigungen und teilweiser starker Staubildung.

Entsprechende Beschilderungen / Umleitungsstrecken sind aufgestellt /

ausgeschildert.



Nach Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis geflüchtet – versuchte

Strafvereitelung

Mülheim-Kärlich: Am Samstagmorgen, kam es im Bereich der

Kurfürstenstraße zu einem Verkehrsunfall, hierbei wurde ein Poller

beschädigt. Das verursachende Fahrzeug entfernte sich im Anschluss

von der Unfallstelle. Durch einen Zeugenhinweis konnte es jedoch in

der Nähe angetroffen werden. Im Rahmen der folgenden Unfallaufnahme

gab sich eine 30-jährige Frau als Fahrerin zum Unfallzeitpunkt aus.

Dies wurde jedoch durch einen Zeugenhinweis widerlegt. Hiernach war

nach derzeitigem Stand ein 28-jähriger Mann zum Unfallzeitpunkt

gefahren. Dieser war jedoch nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis.

Gegen den jungen Mann wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren

eingeleitet.

Zusätzlich wurde gegen die Frau ein Strafverfahren wegen versuchter

Strafvereitelung eröffnet.



Weitere Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei

Andernach noch 18 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde.



Einbruchsdiebstahl -Zeugenaufruf-

Sankt Sebastian: Im Zeitraum von Freitagnachmittag, bis

Samstagmittag, wurde in der Freiherr-vom-Stein-Straße, ein Wohnmobil

in einer Garage und zusätzlich angrenzende Nebenräume von bisher

unbekannten Tätern angegangen und durchwühlt. U.a. wurden ein E-Bike

und ein E-Scooter entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Rückfragen bitte an:



Nachfragen für Presseorgane:

Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632/9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell