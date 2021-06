Pressebericht Polizei Andernach, Wochenende Fr., 18.06.2021 – So., 20.06.2021, incl. Pressenachtragsmeldung Brand Turnhalle Weißenthurm

Aus dem Inneren wurden mehrere

Werkzeuge, samt Zubehör, entwendet. Hinweise werden an die Polizei

Andernach, Tel.: 02632/9210, oder E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de

erbeten.



Sachbeschädigung an geparktem Pkw und Blumentopf

Plaidt: Am frühen Samstagmorgen wurde in der Straße „An der neuen

Mühle“ der Außenspiegel eines geparkten Pkw und ein Blumentopf

beschädigt. Im Rahmen der Fahndung konnte durch die Polizei ein Mann

angetroffen werden, auf den die Beschreibung der Zeugen zutraf. Gegen

den 40-jährigen, alkoholisierten, Mann wurde ein Strafverfahren

eingeleitet.



Brand Sporthalle / Turnhalle Grundschule Weißenthurm

Weißenthurm: Am Sonntagmorgen, gegen 10:30 Uhr, wurde der Brand der

Sporthalle der Grundschule Weißenthurm gemeldet. Die Feuerwehr war

und ist mit starken Kräften zur Brandbekämpfung vor Ort. Die

Löscharbeiten dauern aktuell (Stand 14:00 Uhr) noch an. Zur

Brandursache können derzeit keine weiteren Angaben gemacht werden. Es

dürfte sich um einen hohen Sachschaden handeln, der derzeit nicht

weiter beziffert werden kann. Die umliegende Bevölkerung wurde

zunächst vorsorglich auf Grund der Rauchentwicklung gebeten Fenster

und Türen zu schließen, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand

nicht. Die Warnmeldung wurde zwischenzeitlich wieder aufgehoben.

Die eigentliche Schule ist von dem Brand nicht betroffen.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.



Verkehrsunfälle im Dienstgebiet

Im Dienstgebiet der Polizei Andernach wurden im Berichtszeitraum 8

Verkehrsunfälle aufgenommen, bei allen Fällen waren glücklicherweise

keine Verletzten zu beklagen.



Umweltereignisse

In der Nacht zu Sonntag, kam es im Dienstgebiet der Polizei

Andernach, auf Grund des Unwetters, an verschiedenen Örtlichkeiten zu

mehreren Überschwemmungen, auch Gullydeckel wurden ausgehoben. Die

örtlichen Feuerwehren und die Straßenmeisterei waren im Einsatz. In

einem Fall wurde ein Kanaldeckel hochgedrückt, in der Folge fuhr ein

Pkw hinein, hierbei wurde der Pkw beschädigt, der Fahrer blieb

glücklicherweise unverletzt.



