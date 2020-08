Andernach (ots) -



Zweiradfahrer u.a. alkoholisiert und mit verbotenem Messer unterwegs

Urmitz: Am späten Freitagabend, wurde in der Hauptstraße, ein

Zweiradfahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 27-jährigen

Fahrer konnte eine Alkoholisierung festgestellt werden, des Weiteren

ergaben sich Hinweise darauf, dass er auch unter

Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Dem Fahrer wurde eine

Blutprobe entnommen. Das Zweirad wurde zur Erstellung eines

Gutachtens sichergestellt.

Damit jedoch nicht genug, zusätzlich wurde ein verbotenes Messer

aufgefunden und sichergestellt.

Gegen den jungen Mann wurden mehrere Ermittlungsverfahren

eingeleitet.



Sachbeschädigung an Verkehrszeichen

Andernach: In der Nacht, von Freitag, auf Samstag, wurden in der

Bahnhofstraße und Aktienstraße, durch bisher unbekannte Täter,

insgesamt 5 Verkehrszeichen beschädigt. Der Schaden wird auf mehrere

Hundert Euro beziffert.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten.



Versuchter Einbruch in Kindergarten

Weißenthurm: Am Samstagnachmittag, gegen 17:40 Uhr, wurde ein

versuchter Einbruch in den Kindergarten der Kirchstraße gemeldet. Bei

dem Versuch wurde eine Fensterscheibe beschädigt. Eine Person

flüchtete zu Fuß. Die eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen

negativ.

Am Sonntagmorgen wurde am selben Kindergarten ein weiteres

beschädigtes Fenster festgestellt.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlpde., erbeten.



Einbruch in Wohnhaus

Weißenthurm: Im Zeitraum von Samstagnachmittag, bis zum frühen

Sonntag, wurde in der Lerchenstraße, durch bisher unbekannte Täter,

in ein Wohnhaus eingebrochen. Aus dem Inneren wurden Wertgegenstände

entwendet.

Hinweise werden an die Polizei Andernach, Tel.: 02632/9210, oder

E-Mail: piandernach@polizei.rlp.de, erbeten



Bei Verkehrsunfall verletzt

Andernach: Am Samstagnachmittag, kam es an der Abfahrt B 9 / Rennweg

zum Zusammenstoß zwischen 2 Pkw. Hierbei missachtete eine 45-jährige

Fahrerin die Vorfahrt eines 18-jährigen Pkw-Fahrers. Bei dem

Zusammenstoß wurde die Pkw-Fahrerin leicht verletzt. Durch den

Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.



Alkoholisiert Unfall verursacht

Urmitz: Am Samstagabend war ein Pkw gegen eine Mauer gefahren und

danach vom Unfallort weggeschoben worden. Das Fahrzeug konnte jedoch

auf einem nahen Feldweg festgestellt werden, die Kennzeichen waren

abgeschraubt. Vor Ort konnte ein alkoholisierter 28-jähriger Mann als

Fahrer ermittelt werden. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe

entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Weiterer Unfall unter Alkoholeinfluss

Plaidt: Am Sonntagvormittag wurde der Polizei Andernach ein Hinweis

auf eine Trunkenheitsfahrt gemeldet. Der Fahrer konnte kurze Zeit

später an einem Anwesen angetroffen werden. Der benutzte Pkw war nach

einem Unfall in Plaidt beschädigt abgestellt worden. Beim Fahrer

konnte ein hoher Alkoholwert gemessen werden. Dem 36-jährigen Fahrer

wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



Weitere Verkehrsunfälle

Im Berichtszeitraum ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizei

Andernach noch 6 weitere Verkehrsunfälle, bei denen glücklicherweise

niemand verletzt wurde



Ruhestörungen im Dienstgebiet

Auch an diesem Wochenende mussten die Streifen der Polizei Andernach

wieder zu einer Vielzahl von Ruhestörungen ausrücken. Der Polizei

wurden insgesamt 14 Ruhestörungen gemeldet. Rückfragen bitte an:



Rückfragen für Pressevertreter an:

Polizeiinspektion Andernach

PHK Sinzig

Telefon: 02632-9210

piandernach@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell