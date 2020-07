Am 26.07. 20 gegen 02:20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer zwei betrunkene Radfahrer, die in Schlangenlinien durch die Koblenzer Straße in Boppard in Richtung Rhens fahren.

Boppard (ots). Am 26.07.20 gegen 02:20 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer zwei betrunkene Radfahrer, die in Schlangenlinien durch die Koblenzer Straße in Boppard in Richtung Rhens fahren. Die beiden merklich alkoholisierten Radfahrer konnten Ortsausgang Boppard kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 39 jährigen Radfahrer einen Wert von 3,09 Promille und bei der 34 jährigen Radfahrerin einen Wert von 1,63 Promille. Beiden wurde eine Blutprobe entnommen und es wurde jeweils ein Strafverfahren wegen § 316 StGB eingeleitet.



