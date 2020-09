Nach Angaben des Apothekers sei eine Frau in der Apotheke erschienen und hätte 2 Totalfälschungen für stark verschreibungspflichtige Medikamente vorgelegt. Nach einigen kritischen Nachfragen des Apothekers entfernte sich die Frau zunächst fluchtartig in unbekannte Richtung. Noch während der polizeilichen Aufnahme in der Apotheke, meldet sich eine unweit entfernte Apotheke und teilt mit, dass soeben ein Mann mit ebenfalls gefälschten Rezepten versuche unberechtigt in den Besitz von starken Schmerzmitteln zu gelangen. Im Rahmen der Fahndung können beide Täter angetroffen werden. Bei einer im Anschluss durchgeführten Durchsuchungsmaßnahme können insgesamt 15 totalgefälschte Rezepte aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen beide Beschuldigten wurden Strafanzeigen wegen Urkundenfälschung gefertigt.



Personenkontrolle mit Fund von Betäubungsmitteln



Am Freitag, den 18.09.2020 gegen 14:50 h wird die eingesetzte Streife im Bereich der Hüttenstraße, Bendorf-Mühlhofen, auf eine männliche Person aufmerksam die in auffälliger Art und Weise mit einem Stock um sich schlägt. Bei der im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle kann bei dem jungen Mann aus Neuwied ein Döschen mit Restanhaftungen von Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.



