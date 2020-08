Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,70 Promille. Als Folge wurde die Weiterfahrt unterbunden, eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.



Simmern – Fahren ohne Versicherungsschutz Am Freitagabend gegen 19:15 Uhr wurde ein Fahrzeug in Simmern einer Verkehrskontrolle unterzogen, dessen Kennzeichen augenscheinlich entstempelt waren. Im Rahmen der Kontrolle bestätigte sich dies, sodass das Fahrzeug zur Tatzeit nicht versichert war. Der 27-jährige Fahrzeugführer muss sich nun wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.



Simmern – Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmittel Am Freitagabend gegen 20:15 Uhr wurde der Fahrer eines Kleinwagens in Simmern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Bei der Durchsuchung der mitgeführten Gegenstände wurden außerdem eine geringe Menge Amphetamin und eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Gegen den 34-jährigen Beschuldigte wurden verschiedene Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Rayerschied – Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Samstagabend gegen 21:00 Uhr wurde ein Fahrzeug in Rayerschied angehalten, dessen Fahrer während der Verkehrskontrolle Anzeichen auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel zeigte. Gegen den 22-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wurde ihm die Weiterfahrt nach Entnahme einer Blutprobe untersagt.



Verkehrsunfall mit Flucht in Kastellaun – Flüchtiger unbekannt Am späten Samstagabend gegen 23:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht in der Goethestraße in Kastellaun. Dort kam ein noch unbekannter Unfallverursacher von der Mozartstraße kommend nach rechts von der Straße ab und beschädigte dabei die Hecke eines Anwohners. Durch einen Zeugen erfolgte der Hinweis auf einen schwarzen Opel als Unfallverursacher. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Simmern werden per E-Mail (pisimmern@polizei.rlp.de) oder Telefon (06761-9120) erbeten.



Trunkenheitsfahrt mit Roller auf der B 327 In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde gegen 01:00 Uhr ein Rollerfahrer auf der B 327 im Bereich Braunshorn einer Verkehrskontrolle unterzogen, der laut einer Zeugenmitteilung Schlangenlinien gefahren sein sollte. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 19-jährigen Fahrzeugführer durch einen Atemalkoholtest eine Alkoholisierung in Höhe von 1,16 Promille festgestellt. Es erfolgten die Sicherstellung des Fahrzeugschlüssels, die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahren wegen der stattgefundenen Trunkenheitsfahrt.



