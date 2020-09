Kirche Simmern



Am 24.09.2020 zwischen 11:30 Uhr und 19:30 Uhr warfen unbekannte Täter ein Kirchenfenster mit einem bisher unbekannten Gegenstand ein. Durch die Tat ging das Fenster zu Bruch. Hinweise zu den Tätern oder dem Tatgeschehen melden Sie bitte der Polizeiinspektion Simmern. Tel.: 06761-921 0.



Simmern – Demonstration Fridays for Future



Auch in Simmern beteiligten sich ca. 90 Menschen an dem internationalen Demonstrationstag unter dem Motto Fridays for Future und zogen am frühen Mittag des 25.09.2020 mit einem Aufzug durch die Innenstadt. Die Polizei begleitete die friedliche Versammlung, die ohne besondere Vorkommnisse und unter rücksichtsvoller Einhaltung der Coronaregeln stattfand.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Simmern

Bingener Straße 14

55469 Simmern/Hunsrück



Telefon: 06761-921 0

E-Mail: pisimmern@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell