Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein zum Wochenende, 27.08.2021-29.08.2021, 13 Uhr

Darunter waren drei Verkehrsunfälle, bei denen der Verursacher flüchtete. Eine Verursacherin konnte durch die Hinweise eines aufmerksamen Zeugen ermittelt werden.

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Braubach gegen 11:10 Uhr wurde ein Motorradfahrer leicht verletzt. Er konnte das Krankenhaus nach Versorgung am gleichen Tag wieder verlassen.



In der Nacht von Samstag auf Sonntag randalierte ein betrunkener Hotelgast in Lahnstein, so dass er des Hauses verwiesen wurde. Da er so stark betrunken war, dass eine Gefahr für sich und andere bestand, durfte er seinen Rausch in der Gewahrsamszelle ausschlafen.



Die Abwesenheit einer Bewohnerin von 20 Minuten reichte einem Dieb am Samstagmorgen um 08 Uhr in der Schulstraße in Lahnstein, um in eine Wohnung einzusteigen und ein Handy und die Geldbörse der Bewohnerin zu entwenden. Vermutlich gelangte der Täter über die offene Balkontür im 1. Obergeschoss in die Wohnung.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keine Fremden ins Haus zu lassen und beim Verlassen der Wohnung alle Türen und Fenster zu schließen.

Am Sonntagmorgen wurde gemeldet, dass zwei hochwertige Jugendfahrräder im Fichtenweg in Lahnstein aus dem Vorgarten entwendet wurden, obwohl diese mit Schlössern gesichert waren. Es handelt sich um zwei Mountainbikes der Marken Cannondale und Poison.



Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Lahnstein (Telefon 02621 913-0 oder per Mail pilahnstein@polizei.rlp.de) erbeten.



